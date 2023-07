Kaithal में पांच सितारा नाम के रेस्टोरेंट पर CM फ्लाइंग की रेड, अवैध रूप से परोसी जा रही थी शराब

हरियाणा के कैथल में सीएम फ्लाइंग ने एक पांत सितारा नामक रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। टीम ने छापेमारी देर रात की। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट में शराब परोसने का धंधा चलता मिला। जब टीम के सदस्यों ने रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठे व्यक्ति से पूछताछ की तो उसके पास इस कारोबार का कोई लाइसेंस नहीं मिला। टीम ने आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की है।

कैथल में पांच सितारा नाम के रेस्टोरेंट पर CM फ्लाइंग की रेड

कलायत/कैथल, संवाद सहयोगी। सीएम फ्लाइंग और आबकारी एवं कराधान विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शुक्रवार देर रात्रि कलायत अनाज मंडी के पास स्थित पांच सितारा नाम के एक रेस्टोरेंट पर रेड की गई। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट में शराब परोसने का धंधा चलता मिला। जब टीम के सदस्यों ने रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठे व्यक्ति से पूछताछ की तो उसके पास इस कारोबार का कोई लाइसेंस नहीं मिला। सीएम फ्लाइंग डीएसपी रवींद्र शर्मा ने बताया कि उड़न दस्ते को कलायत में अवैध रूप से शराब का अहाता चलाने की शिकायत मिली थी। इस पर जिला आबकारी एवं कराधान विभाग कैथल के निरीक्षक रामप्रकाश और सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर पवन कुमार की संयुक्त टीम गठित की गई। रेड के दौरान रेस्टोरेंट में काउंटर सीट पर एक व्यक्ति हाजिर मिला। उसने खुद का नाम अनूप निवासी गांव कोयल बताया। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति की मौजूदगी में रेस्टोरेंट में बने कैबिनों की जांच पड़ताल की गई। कैबिनों में पांच व्यक्ति शराब पीते मिले। नियमों के खिलाफ चल रहे इस कारोबार पर संज्ञान लेते हुए टीम ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस को टीम द्वारा इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की शिकायत दी। थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। कलायत में सीएम फ्लाइंग की सक्रियता कलायत में सीएम फ्लाइंग की सक्रियता निरंतर बनी रहती है। हाल ही में टीम द्वारा बीडीपीओ कार्यालय में दस्तक देते हुए रिकार्ड को खंगाला गया था।इस दौरान दो कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर मिले। इससे पहले उड़नदस्ता द्वारा इलाके की सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोडिंग मिट्टी डंपरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

