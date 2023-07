JJP विधायक को थप्पड़ मारने के मामले में विधानसभा कमेटी ने SP-DC को लगाई फटकार, 15 दिन में मांगी पूरी रिपोर्ट

Kaithal News कैथल में एक महिला ने जननायक जनता पार्टी (JJP) के विधायक ईश्वर सिंह को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। जिसके बाद इस मामले में विधानसभा की अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग समिति ने संज्ञान लेते हुए कैथल के एसपी और डीसी को चंडीगढ़ तलब किया था। दोनों अधिकारी पेश हुए और कमेटी ने उन्हें फटकार लगाई। साथ ही इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

JJP विधायक को थप्पड़ मारने के मामले में विधानसभा कमेटी ने SP-DC को लगाई फटकार

