कैथल में बुलडोजर एक्शन, दो अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा; डीटीपी ने ध्वस्त कीं सड़कें

जागरण संवाददाता, कैथल। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) कार्यालय कैथल की टीम ने पट्टी गादड़ में करीब पांच एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही दो अवैध कालोनियों में तोड़फोड़ की। जेसीबी मशीन की मदद से डीपीसी और कच्ची सड़कों को ध्वस्त किया गया।

इस दौरान पशुपालन विभाग कैथल के उप निदेशक डॉ. सूर्य खटकड़ बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि विभाग के संज्ञान में आया था कि पट्टी गादड़ में भू-मालिकों द्वारा बिना किसी विभागीय अनुमति के करीब पांच एकड़ भूमि पर सड़कें बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है।

इस संबंध में एचडीआर एक्ट 1975 के तहत भू-मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया और विभाग से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।