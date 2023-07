'2019 में सरकार बनाने के लिए JJP की जरूरत थी, लेकिन अब..,' गठबंधन के सवालों पर BJP प्रभारी का स्पष्ट जवाब

Haryana BJP JJP Alliance हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने 2024 में जेजेपी के साथ गठबंधन पर स्पष्ट जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि माता ही सबसे बड़ी होती है जो माता को छोड़कर मासी की चिंता करता है ऐसों के साथ में कभी बंधन नहीं रखना चाहिए। देब ने कहा कि 2019 में सरकार बनाने के लिए जेजेपी की जरूरत थी।

कलायत/कैथल, रणबीर धानियां। हरियाणा प्रदेश में भाजपा-जजपा गठबंधन के नेताओं में चल रही जुबानी जंग के बीच त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने सियासी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। इसके बाद गठबंधन के भविष्य से जुड़ी संभावनाओं की स्थिति चुनाव से पहले पूरी तरह साफ हो गई है। बिल्पब कुमार देब ने स्पष्ट तौर से कहा कि वर्ष 2019 में भाजपा को सरकार बनाने के लिए जजपा की जरूरत थी। अब 2024 के चुनाव में भाजपा का गठबंधन पन्ना प्रमुखों से है। पहले अपना घर बनाने की सोचना है, क्योंकि माता ही सबसे बड़ी होती है, जो माता को छोड़कर मासी की चिंता करता है ऐसों के साथ में कभी बंधन नहीं रखना चाहिए। बिप्लब कुमार देब रविवार को बतौर मुख्य अतिथि कलायत अनाज मंडी में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की अध्यक्षता में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रभारी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सही बोला कि राज्य में जजपा के साथ उनका गठबंधन सरकार चलाने का था न कि चुनाव लड़ने का। उनकी बात में स्पष्टता है वे इस बात से सहमत हैं। राहुल गांधी पर कसा तंज हरियाणा प्रभारी ने राहुल गांधी पर तंज कसते कहा कि अगर वे ट्रैक्टर पर सवार हो गए थे तो एक लाइन खींचने की बजाए पूरा खेत जोतकर आते। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सियासी हमला बोला। देब ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गरीब की पहचान की बजाए अपनी और गांधी परिवार की चिंता है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी है। इसलिए ये लोग पहले ये फैसला कर लें कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसके बाद भाजपा से चुनावी मुकाबला करने की सोचें। 'मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्यार करता हूं' बिल्पब कुमार देब ने कहा कि अकसर लोग ये सवाल करते हैं कि वे मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही क्यों सियासी हमला करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं। वे पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसलिए उनका ही नाम लेंगे। जो मुख्यमंत्री के पद तक ही नहीं पहुंचे उनके बारे में प्रदेश से संबंधित अहम विषयों पर क्या चर्चा करें।

