कैथल में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, कैथल। कार चालक की लापरवाही से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान जींद के गांव करसिंधु निवासी 55 वर्षीय राममेहर के रूप में हुई है। राममेहर रात के समय अपनी बाइक पर ढांड की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह गांव सोलू माजरा के पास पहुंचा तो यह हादसा हो गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

घटना को देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने ही हादसे को लेकर पुलिस को सूचना दे दी। ढांड थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ढांड थाना के जांच अधिकारी नायब सिंह ने बताया कि हादसा देर रात को हुआ है।