कैथल में कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल

जागरण संवाददाता, कैथल। कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। मृतक की पहचान गांव क्योड़क निवासी 30 वर्षीय पंकज के रूप में हुई है जबकि उसका साथी सतेंद्र घायल है। ढांड थाना पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शनिवार शाम को दोनों युवक बाइक पर सवार होकर गांव क्योड़क से अपने किसी निजी कार्य से ढांड जा रहे थे। जैसे ही वे गांव सोलू माजरा में सत्संग भवन के पास पहुंचे तो एक कार ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर जा गिरे और मोटरसाइकिल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को कैथल नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। यहां पर डाक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। दूसरे युवक सतेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया।