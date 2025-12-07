Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:49 PM (IST)

    कैथल में एक सड़क दुर्घटना में कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक, पंकज, की मौत हो गई और उसका साथी सतेंद्र घायल हो गया। यह घटना ढांड थाना क्षेत्र के सोल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल।

    जागरण संवाददाता, कैथल। कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। मृतक की पहचान गांव क्योड़क निवासी 30 वर्षीय पंकज के रूप में हुई है जबकि उसका साथी सतेंद्र घायल है। ढांड थाना पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार शाम को दोनों युवक बाइक पर सवार होकर गांव क्योड़क से अपने किसी निजी कार्य से ढांड जा रहे थे। जैसे ही वे गांव सोलू माजरा में सत्संग भवन के पास पहुंचे तो एक कार ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर जा गिरे और मोटरसाइकिल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

    राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को कैथल नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। यहां पर डाक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। दूसरे युवक सतेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया।

    स्वजन ने बताया कि पंकज खेतीबाड़ी करता था। उसकी शादी हो चुकी है। पत्नी के अलावा उसके दो बच्चे भी हैं। ढांड थाना से जांच अधिकारी सुभाष कुमार बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा कर स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।