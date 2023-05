लिवइन में रह रही महिला ने फंदा लगाकर दी जान, प्रेमी पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज

कैथल, जागरण संवाददाता । गांव मटौर में लिव इन रिलेशन (Live in Relationship) में रह रही महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या (Female Suicided by hanged herself) कर ली। आत्महत्या से पहले महिला ने फोन कर अपने मायके वालों को मारपीट करने और परेशान करने की बात बताई थी। कलायत पुलिस ने मृतका के प्रेमी व उसकी मां के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट करने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया है।

ससुराल में अनबन होने के बाद लिवइन में रहने लगी थी

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर महिला के परिजनों वालों को सौंप दिया है। ‌जींद के उचाना कलां निवासी रामफल ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि उसकी बेटी मीनाक्षी की शादी पांच 6 साल पहले गांव बीहड गढवाल जिला सोनीपत में हुई थी। एक साल पहले मीनाक्षी ससुराल में अनबन होने के कारण 10 महीने पहले निवासी मटौर इन्तवारी के साथ बतौर पति-पत्नी गांव मटौर में रहने लगी।‌

दहेज के लिए करते थे तंग

वीरवार सुबह आठ बजे मीनाक्षी का उसके छोटे भाई कुलदीप के पास फोन आया। जिसमें उसने बताया कि उसका प्रेमी इन्तवारी व उसकी मां प्रकाशो उसे दहेज के लिए ताने मारते हैं और तंग करते हैं। उसी शाम उन्हें सूचना मिली कि मीनाक्षी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। ‌सूचना पाकर वह अपने दोनों लड़कों के साथ गांव मटौर पहुंचा।

कानूनी शादी न होने के कारण आरेपितों पर नहीं दर्ज हुआ मामला

उन्होंने देखा कि मीनाक्षी की लाश चारपाई पर पड़ी है। ‌अपने प्रेमी व उसकी से परेशान होकर ही मीनाक्षी ने आत्महत्या की है। थाना कलायत के एसएचओ दलबीर सिंह ने बताया कि महिला गांव मटौर में लिवइन रिलेशन में रह रही थी। ‌उसकी कानूनी शादी ना होने के कारण आरोपितों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया। केवल आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। ‌