कैथल के अस्पताल में खूनी हमला, थार से आए हमलावर; इमरजेंसी में घुसकर दो युवकों को चाकू से गोदा

जागरण संवाददाता, कैथल। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में थार गाड़ी में आए दो से तीन युवकों ने दो युवकों पर चाकुओं से हमला कर दिया। दोनों घायल युवक इमरजेंसी में मौजूद थे। अस्पताल के गार्ड आरोपितों को पकड़ते, इससे पहले ही तीनों युवक फरार हो गए।

सिविल लाइन थाना पुलिस ने हमले में घायल अभिषेक की शिकायत पर क्योड़क निवासी गोविंद और ग्योंग निवासी गोकन के विरुद्ध हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हमले में गांव क्योड़क निवासी कुलदीप (27) और अभिषेक (24) घायल हुए हैं।

दोनों के पेट और छाती पर चाकुओं से चार से पांच वार किए। वारदात की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमेश सहित सीआइए की टीमें अस्पताल पहुंचीं। पुलिस ने नागरिक अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली है।

गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को रोहतक पीजीआइ रेफर किया गया था, लेकिन परिजनों ने दोनों को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल पहुंचे गांव क्योड़क निवासी रजत ने बताया कि घायल युवक उसके भतीजे और चाचा हैं।

करीब एक सप्ताह पहले गांव के ही एक युवक के साथ उनकी कहासुनी हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। रविवार सुबह कुलदीप बाइक पर जा रहा था तो आरोपितों ने थार गाड़ी की टक्कर मारकर उसे घायल कर दिया था। इसके बाद उसे गांव की पीएचसी में भर्ती करवाया था।