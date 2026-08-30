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कैथल में रफ्तार का कहर, 8 महीनों में 176 सड़क हादसे; 93 लोगों ने गंवाई जान

By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 12:30 PM (IST)

कैथल जिले में इस साल आठ माह में 176 सड़क हादसों में 93 लोगों की मौत हो चुकी है और 163 घायल हुए हैं।

कैथल में रफ्तार का कहर (फाइल फोटो)

कैथल में रफ्तार का कहर (फाइल फोटो)

HighLights

  1. आठ माह में 176 हादसों में 93 लोगों की मौत।

  2. तेज रफ्तार, ओवरलोड वाहन हादसों के मुख्य कारण।

  3. यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक।

सुनील जांगड़ा, कैथल। जिले की सड़कों पर सफर करना लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। इस साल आठ माह में 176 सड़क हादसों में 93 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 163 लोग घायल हुए हैं। औसतन हर माह 22 सड़क हादसों में 12 लोगों की जान जा रही है।

हादसों के यह आंकड़े यातायात नियमों की अनदेखी और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा रहे हैं। अगर तीन साल आठ माह की बात करें तो 595 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2023 में 172 मौत, 2024 में 160 मौत और 2025 में करीब 170 मौत हुई थी।

सड़क हादसों के पीछे वाहनों की तेज रफ्तार, वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल, गलत दिशा में वाहन चलाना और सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना बड़ा कारण है। कई बार हाईवे पर खड़े वाहन और पर्याप्त संकेतक नहीं होने से भी हादसे हुए हैं। हाईवे पर भारी वाहन ट्रक हादसों का कारण बनते हैं।

ट्रक चालक वाहन को अपनी लेन में नहीं चलाते और इस कारण कई बार गाड़ी ट्रक से टकरा जाती हैं। हादसों के कारण ओवरलोड वाहन भी हैं। चारे से ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्राली, रेता या बजरी से ओवरलोड ट्रक, लकड़ी से ओवरलोड ट्रैक्टर, धान से ओवरलोड वाहनों के कारण भी सड़क हादसे हो रहे हैं।

जनवरी से अगस्त 2026 तक हुए सड़क हादसे

महीना हादसे घायल मौत
जनवरी 18 27 13
फरवरी 14 16 06
मार्च 22 17 14
अप्रैल 31 31 16
मई 28 17 15
जून 28 19 12
जुलाई 20 21 09
अगस्त 15 15 08
कुल योग 176 163 93

एक ही हादसे में हुई थी दो मौत, आठ हुए थे घायल

राजौंद एरिया में 13 अप्रैल को देर रात हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी और आठ लोग घायल हुए थे। तेज रफ्तार कार ने आटो को सामने से टक्कर मार दी थी। इसमें आटो चालक सुनील और शमशेर की मौत हुई और आठ लोग घायल हो गए थे।

हादसे में घायल हुए गांव सेरधा निवासी बलकार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार रात करीब 11 बजे जैसे ही वे गांव खुरड़ा के पास पहुंचे तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनके आटो को टक्कर मार दी थी।

वहीं 14 अगस्त को रात करीब 12 बजे 152डी पबनावा टोल ढांड के पास बड़ा हादसा हुआ था। इसमें दो लोगों की मौत अौर दो घायल हुए थे। हादसे में जयनारायण व्यास कालोनी बीकानेर राजस्थान निवासी मिहिर सक्सेना (26) और जयपुर निवासी राजेश शर्मा (50) की मौत हो गई थी। पल्लवी सक्सेना और तुषार काे पीजीआइ रेफर किया गया था। ट्रक चालक ने अचानक से लाइन बदल ली थी और पीछे से गाड़ी की टक्कर हो गई थी।

ट्रैफिक डीएसपी रमेश चंद्र ने कहा कि सड़क हादसों को कम करने के लिए लोगों का यातायात नियमों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। पुलिस की तरफ से अभियान चलाकर जागरूक भी किया जाता है। नियमों का पालन ना करने वाले चालक अपनी जान गंवा रहे हैं। वाहन को तेज गति से ना चलाएं और वाहन को अपनी लेन में ही चलाएं।