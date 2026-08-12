जींद से मायके जाने के लिए निकली 25 वर्षीय महिला और उसकी दो बेटियां गायब, पति की शिकायत पर तलाश में जुटी पुलिस
जींद के गतौली गांव से मायके कैथल जा रही 25 वर्षीय सीमा अपनी छह और चार साल की दो बेटियों के साथ लापता हो गई। ...और पढ़ें
HighLights
गतौली से मायके जा रही महिला दो बेटियों संग लापता।
पति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी खंगाल रही है।
जागरण संवाददाता, जींद। गांव गतौली से अपने मायके कैथल जिले के गांव कुराड़ जाने के लिए निकली 25 वर्षीय महिला अपने दो बेटियों के साथ गायब हो गई। जुलाना थाना पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तीनों की तलाश शुरू कर दी है।
जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में गांव गतौली निवासी कमल ने बताया कि 10 अगस्त को उसकी पत्नी 25 वर्षीय सीमा, छह वर्षीय बेटी संध्या व चार वर्षीय बेटी मानवी घर से निकली थी।
उसकी पत्नी सीमा अपने मायके गांव कुराड़ जा रही थी। उसने अपनी पत्नी व दोनों बेटियों को गतौली बस स्टैंड से एक बजे बस में बैठाया था। शाम तक तीनों गांव कुराड़ नहीं पहुंची। इसके बाद उसने अपनी अन्य रिश्तेदारियों व आसपास अपनी पत्नी व बेटियों की तलाश की लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा।
जांच अधिकारी एएसआइ संदीप कुमार ने कहा कि पुलिस मोबाइल फोन की लोकेशन व अन्य सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। फिलहाल तीनों का कोई सुराग नहीं लगा है।