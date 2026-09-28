जींद अस्पताल में टांके कटवाने पहुंची महिला ने ओटीए पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप, आपसी सहमति से सुलझा मामला

जागरण संवाददाता, जींद। सोमवार शाम को नागरिक अस्पताल में टांके कटवाने के लिए ऑपरेशन थियेटर (ओटी) में पहुंची एक महिला ने ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए।

मामला सामने आने के बाद दोनों पक्ष सिविल सर्जन के समक्ष पहुंचे और वहां आपसी सहमति से मामले को समाप्त कर दिया गया। दोनों ने माफी भी मांगी। मामले की सूचना पाकर डीसी व एसपी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली।

शाम लगभग साढ़े चार बजे एक महिला टांके कटवाने के लिए अस्पताल के ओटी में गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि टांके काटने के दौरान ओटीए ने उसके साथ अनुचित व्यवहार और छेड़छाड़ की। घटना के बाद मामला अस्पताल प्रशासन और पुलिस तक औपचारिक शिकायत के रूप में नहीं पहुंचा। बाद में मामले की जानकारी मिलने पर डीसी डॉ. वैशाली शर्मा और एसपी कुलदीप सिंह अस्पताल पहुंचे और संबंधित लोगों से मामले के बारे में जानकारी ली।