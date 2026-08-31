'पूरा हरियाणा सड़कों पर है, कोई खुश नहीं'; नायब सरकार को लेकर कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, जींद। हरियाणा के जींद जिले के जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और पूर्व ओलंपियन (रेसलर) विनेश फोगाट ने सोमवार (31 अगस्त, 2026) को नायब सरकार पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा, 'आज की स्थिति देखिए, पूरा हरियाणा सड़कों पर है। चाहे सफाई कर्मचारी हों या हमारे बच्चों का भविष्य।'

विनेश फोगाट ने कहा, 'वे बच्चे जिनसे दो साल पहले सरकार के सत्ता में आने पर नौकरी का वादा किया गया था। 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को अभी तक जॉइनिंग लेटर तक नहीं मिला है।'

सरकार से कोई खुश नहीं: विनेश फोगाट जुलाना विधायक ने कहा, 'आप शिक्षकों का मुद्दा भी देख सकते हैं। सरपंचों की भी पिटाई की गई। समाज का कोई भी वर्ग सरकार से खुश नहीं है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और लोगों को हमारा संदेश है कि हम आपके लिए लड़ेंगे, चाहे विधानसभा के अंदर हो या बाहर। जैसे आप लड़ रहे हैं, वैसे ही हम भी आपके लिए लड़ रहे हैं।'

हल्द्वानी वाली घटना पर क्या बोलीं विनेश फोगाट? वहीं, हल्द्वानी घटना के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर विनेश फोगाट ने कहा, 'यह बीजेपी की चाल है। जब भी उन्हें कोई ऐसा मुद्दा मिलता है, जहां कोई पकड़ा गया हो या किसी ने कुछ गलत किया हो, तो वे एक नैरेटिव बनाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए थी, जो असल में जिम्मेदार थे, न कि राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई। इससे मुद्दा खत्म नहीं होगा।'

कांग्रेस विधायक ने कहा, 'असली मुद्दा (मल्लिकार्जुन) खरगे साहब का अपमान और अनादर है, और दलितों के साथ जो हुआ, वह है। चाहे दलितों के साथ हो या किसी अन्य वर्ग के साथ, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

वह हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं और देश के सबसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में से एक हैं। उनके साथ जो हुआ, उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी। यह सब एक नैरेटिव सेट करने और विवाद पैदा करके असली मुद्दे को दबाने की कोशिश में किया गया।'