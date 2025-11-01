Jind News: नहीं झेल सकी पति का अवैध संबंध, खफा होकर पत्नी ने जहर निगल कर दी जान; प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज
जींद के जुलाना में एक महिला ने पति के अवैध संबंधों से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतका गीता की शादी 15 साल पहले हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। अवैध संबंधों के कारण घर में झगड़ा होता था, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जुलाना (जींद)। गांव किलाजफरगढ़ में पति के अवैध संबंधों से खफा होकर महिला ने शुक्रवार को जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। जुलाना थाना पुलिस ने महिला के भाई की शिकायत पर आरोपित पति व उसकी प्रेमिका के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस शिकायत में नरवाना निवासी बलवान ने बताया कि उसकी बहन 32 वर्षीय गीता की शादी 15 साल पहले किलाजफरगढ़ गांव निवासी मनजीत से हुई थी। बहन के 13 वर्षीय लड़का और एक 11 वर्षीय लड़की है। जीजा के गांव की ही महिला के साथ अवैध संबंध थे। जिसका बहन को पता चला, तो उसने एतराज किया। इस कारण घर में कलह होती थी।
अवैध संबंधों का विरोध करने पर गीता के साथ मारपीट की जाती थी। इससे परेशान होकर गीता ने शुक्रवार को जहरीला पदार्थ निगल लिया। ससुराल वाले उसे पहले जुलाना सीएचसी और बाद में गंभीर हालात देखते हुए पीजीआइ रोहतक लेकर गए, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार को गीता की मौत हो गई।
बलवान ने आरोप लगाया कि मनजीत व उसकी महिला मित्र से परेशान होकर उसकी बहन गीता ने आत्महत्या की है। जुलाना थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि गीता के भाई ने आरोप लगाते हुए पति मनजीत व एक महिला के खिलाफ शिकायत दी है। केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।