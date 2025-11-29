Jind News: थाने के मालखाने में गबन के दो पुलिसकर्मी बर्खास्त, साढ़े 9 लाख बरामद; गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जींद। सदर थाना के मालखाने में गबन करने के दो मुख्य सिपाहियों को पुलिस ने बर्खास्त कर दिया। पुलिस ने आरोपित हिसार जिले के गांव बिठमड़ा निवासी मजीद और भिवानी जिले के गांव तालु निवासी जोगेंद्र को शुक्रवार को अदालत में पेश किया।

अदालत ने आरोपितों को तीन दिन के रिमांड पर भेजने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपित जोगेंद्र सिंह से नौ लाख व मजीद से 50 हजार रुपये बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उपपुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने सदर थाना जींद के मालखाना में वर्ष 2014 से 2025 के बीच की जांच में पाया कि थाना में दर्ज 56 अभियोगों में जमा माल-मुकदमा में से लगभग 23 लाख रुपये और सोने की दो अंगूठियां गायब हैं।

इनकी विभागीय जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त अवधि के दौरान मुख्य सिपाही जोगेंद्र सिंह व मजीद थाना सदर जींद के मालखाना मोहर के रूप में तैनात थे। जांच में सामने आया कि कार्यकाल के दौरान आरोपितों ने मालखाने में रखी उपरोक्त धनराशि एवं दो सोने की अंगूठियों का गबन किया है।