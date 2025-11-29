Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jind News: थाने के मालखाने में गबन के दो पुलिसकर्मी बर्खास्त, साढ़े 9 लाख बरामद; गिरफ्तार

    By Bijender Malik Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:35 PM (IST)

    जींद में मालखाने में गबन के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहाँ उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने उनसे नौ लाख पचास हजार रुपये बरामद किए हैं। जांच में 23 लाख रुपये और दो सोने की अंगूठियों का गबन सामने आया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    थाने के मालखाने में गबन के दो पुलिसकर्मी बर्खास्त। फोटो सांकेतिक

    जागरण संवाददाता, जींद। सदर थाना के मालखाने में गबन करने के दो मुख्य सिपाहियों को पुलिस ने बर्खास्त कर दिया। पुलिस ने आरोपित हिसार जिले के गांव बिठमड़ा निवासी मजीद और भिवानी जिले के गांव तालु निवासी जोगेंद्र को शुक्रवार को अदालत में पेश किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने आरोपितों को तीन दिन के रिमांड पर भेजने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपित जोगेंद्र सिंह से नौ लाख व मजीद से 50 हजार रुपये बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उपपुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने सदर थाना जींद के मालखाना में वर्ष 2014 से 2025 के बीच की जांच में पाया कि थाना में दर्ज 56 अभियोगों में जमा माल-मुकदमा में से लगभग 23 लाख रुपये और सोने की दो अंगूठियां गायब हैं।

    इनकी विभागीय जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त अवधि के दौरान मुख्य सिपाही जोगेंद्र सिंह व मजीद थाना सदर जींद के मालखाना मोहर के रूप में तैनात थे। जांच में सामने आया कि कार्यकाल के दौरान आरोपितों ने मालखाने में रखी उपरोक्त धनराशि एवं दो सोने की अंगूठियों का गबन किया है।

    पुलिस ने आरोपियों को निलंबित कर जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना शहर जींद में 19 सितंबर को केस दर्ज किया था। अब दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपितों को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया।

    पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित मजीद को गांव बिठमड़ा व जोगेंद्र को गांव तालु से गिरफ्तार किया। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया है।