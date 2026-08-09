जींद में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई,  21.7 किलो चूरापोस्त के साथ दो महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जींद। गढ़ी थाना पुलिस ने उझाना हाइवे से पीपलथा रोड पर दो महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से 21 किलो 700 ग्राम चूरापोस्त बरामद की है।

पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों से इस बात का पता लगा रही है कि यह लोग इतनी भारी मात्रा में चूरापोस्त कहां से लेकर आए और कहां पर सप्लाई करते थे।

गढ़ी थाना के जांच अधिकारी एएसआइ भीम सिंह ने बताया कि उनकी एक टीम शनिवार शाम को गढ़ी बस स्टैंड के आसपास गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि उझाना हाइवे से गांव पीपलथा रोड पर एक व्यक्ति व दो महिलाएं अपने-अपने बैग व थैलों में नशीला पदार्थ लेकर किसी वाहन के इंतजार में खड़े हैं।