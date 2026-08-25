जींद में खेलते समय पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से चली गोली, इकलौते बेटे की मौत

जागरण संवाददाता, जींद। गांव सिंधवी खेड़ा में सोमवार शाम को घर पर 13 वर्षीय किशोर की गोली लगने से मौत हो गई। जिस समय उसे गोली लगी, घर में कोई नहीं था। किशोर अपने घर का इकलौता चिराग था।

सिंधवी खेड़ा निवासी नरेंद्र कुमार एक व्यक्ति का निजी सुरक्षा कर्मचारी है। उसके पास लाइसेंसी पिस्तौल है। नरेंद्र काफी समय से यही काम करता है।

सोमवार को नरेंद्र किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी पिस्तौल घर पर रखी हुई थी। उसका बेटा अरमान घर पर ही खेल रहा था। अलमारी से स्कूल ड्रेस निकालते समय उसके हाथ पिस्तौल लग गई।

इसी दौरान उससे गोली चल गई, जो उसके सिर में जा लगी। गाली की आवाज सुनकर आसपास के लोग व स्वजन मौके पर पहुंचे और अरमान को नागरिक अस्पताल में लेकर गए। देर शाम को चिकित्सकों ने अरमान को मृत घोषित कर दिया।