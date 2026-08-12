कनाडा में रह रही युवती से बनाए संबंध, फिर अश्लील वीडियो बनाकर कर दिए वायरल; जींद के युवक पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, जींद। कनाडा में रह रही एक युवती को ब्लैकमेल कर एक युवक ने पैसे ऐंठ लिए। जब युवती ने फिर से पैसे नहीं दिए तो आरोपित युवक ने युवती की अश्लील वीडियो व फोटो वायरल कर दिए। पुलिस ने युवती की शिकायत पर गांव पदार्थ खेड़ा निवासी बलविंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

ऑनलाइन भेजी शिकायत में एक युवती ने कहा कि वह इस समय कनाडा में रहती है। शिकायत में युवती ने कहा कि जब वह नाबालिग थी, उसकी दोस्ती गांव पदार्थ खेड़ा निवासी बलविंद्र के साथ हो गई। बलविंद्र ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो व फोटो बना ली।

कुछ समय के बाद वह कनाडा चली गई। आरोपित ने उसकी अश्लील वीडियो व फोटो उसके स्वजनों को भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपित ने उससे काफी रुपये भी वसूले और संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया।