Jind News: कार्यालय में घुसकर काब्रछा गांव के सरपंच को मारी गोली, पुलिस को इन लोगों पर आशंका

कार्यालय में घुसकर काब्रछा गांव के सरपंच को मारी गोली, पुलिस को इन लोगों पर आशंका

जींद, जागरण संवाददाता। गांव काब्रछा में कार्यालय में घुसकर सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरपंच की उनके परिवार में ही पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव काब्रछा के सरपंच, 32 वर्षीय मनीष वीरवार सुबह अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। कार्यालय में वे गांव के कुछ लोगों के बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दो युवक उनके कार्यालय में घुस गए और आते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली उनके सिर में व चार अन्य शरीर के हिस्सों में लगीं। सरपंच ने 500 मतों से जीत की थी हासिल गोली मारते ही बदमाश वहां से निकलकर फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों ने सरपंच को उचाना के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मनीष ने पिछले चुनाव में 500 मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन उसकी परिवार में रंजिश चली आ रही थी। थाना प्रभारी रविंद्र धनखड़ का बयान परिवार में रंजिश के कारण कई बार झगड़ा भी हुआ है। इसलिए पुलिस को आशंका है कि मनीष की हत्या उसके परिवार के लोगों ने ही की है। उचाना थाना प्रभारी रविंद्र धनखड़ ने बताया कि फिलहाल स्वजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सरपंच मनीष की हत्या क्यों की गई है।

