Haryana News: जींद के अस्पताल के मुर्दाघर में चूहों ने कुतर डाला शव, माफी मांगकर डॉक्टरों ने टाला बवाल

जागरण संवाददाता, जींद। हरियाणा में नरवाना के नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखे शव को चूहों ने कई स्थानों से कुतर दिया। इससे मृतक के स्वजनों में रोष फैल गया। प्रारंभ में स्वजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इन्कार कर दिया, लेकिन चिकित्सकों के माफी मांगने के बाद वे राजी हुए।हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी ¨बद्र ने बताया कि उनके भाई 50 वर्षीय मियां सिंह अनाज मंडी में काम करता था।

सोमवार को मंडी में उसे हृदयघात हुआ और अस्पताल में लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार शाम को शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका और उसे शवगृह के फ्रीजर में पुलिस की मौजूदगी में रखा गया।

मंगलवार को जब शव को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया, तो स्वजनों ने देखा कि चूहों ने शव के मुंह, कान, नाक, आंख, हाथ और पैर को कुतर दिया है। इससे स्वजनों में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ रोष बढ़ गया।

पहले भी एक शव को कुतराडाक्टरों ने बताया कि शव को चूहों द्वारा कुतरने की घटना लापरवाही का परिणाम है और इसके लिए वे माफी मांगते हैं। इसके बाद स्वजन संतुष्ट हुए और शव का पोस्टमार्टम तीन घंटे बाद करवाया गया।