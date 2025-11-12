Language
    Haryana News: जींद के अस्पताल के मुर्दाघर में चूहों ने कुतर डाला शव, माफी मांगकर डॉक्टरों ने टाला बवाल

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:41 PM (IST)

    हरियाणा के नरवाना में एक अस्पताल के शवगृह में चूहों ने एक शव को कुतर दिया, जिससे परिजनों में रोष फैल गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया, लेकिन डॉक्टरों की माफी के बाद मान गए। मृतक, मियां सिंह, अनाज मंडी में काम करते थे और हृदयघात से उनकी मृत्यु हुई थी। अस्पताल प्रशासन ने फ्रीजर की मरम्मत के लिए कंपनी को लिखा है।

    हरियाणा में अस्पताल के शवगृह में चूहों ने शव को कुतरा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, जींद। हरियाणा में नरवाना के नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखे शव को चूहों ने कई स्थानों से कुतर दिया। इससे मृतक के स्वजनों में रोष फैल गया।

    प्रारंभ में स्वजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इन्कार कर दिया, लेकिन चिकित्सकों के माफी मांगने के बाद वे राजी हुए।हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी ¨बद्र ने बताया कि उनके भाई 50 वर्षीय मियां सिंह अनाज मंडी में काम करता था।

    सोमवार को मंडी में उसे हृदयघात हुआ और अस्पताल में लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार शाम को शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका और उसे शवगृह के फ्रीजर में पुलिस की मौजूदगी में रखा गया।

    मंगलवार को जब शव को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया, तो स्वजनों ने देखा कि चूहों ने शव के मुंह, कान, नाक, आंख, हाथ और पैर को कुतर दिया है। इससे स्वजनों में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ रोष बढ़ गया।

    पहले भी एक शव को कुतराडाक्टरों ने बताया कि शव को चूहों द्वारा कुतरने की घटना लापरवाही का परिणाम है और इसके लिए वे माफी मांगते हैं। इसके बाद स्वजन संतुष्ट हुए और शव का पोस्टमार्टम तीन घंटे बाद करवाया गया।

    मियां सिंह के भाई ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक शव को चूहों ने कुतरा था। वहीं, नरवाना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉ. देवेंद्र ने बताया कि शवगृह में फ्रीजर की रिपेय¨रग के लिए कंपनी को कई बार लिखा जा चुका है, लेकिन कंपनी ने इसको अभी तक ठीक नहीं किया। फ्रीजर में जहां से चूहे घुसते हैं, वहां जाली लगवा दी गई है।