जींद में महिला को पकड़ने आई राजस्थान पुलिस पर पथराव, नाबालिग का अपहरण और उत्पीड़न का मामला दर्ज

संवाद सूत्र, सफीदों (जीद)। आफताबगढ़ में नाबालिग का अपहरण करने समेत कई मामले में आरोपित महिला को पकड़ने आई राजस्थान पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें कुछ पुलिस कर्मचारियों को हल्की चोट आई है। राजस्थान पुलिस टीम के इंचार्ज की शिकायत पर सदर थाना सफीदों पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

राजस्थान के जिला भरतपुर के थाना चिकसाना के एएसआइ बृजपाल के नेतृत्व में नौ सदस्यीय टीम मंगलवार को गांव आफताबगढ़ में महिला द्रोपा की तलाश में सतबीर के घर आई थी। द्रोपा पर थाना चिकसाना में नाबालिग का अपहरण, चोरी करने व उत्पीड़न का मामला दर्ज है। राजस्थान पुलिस ने घर की तलाशी लेनी चाही तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला।