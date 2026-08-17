जींद में PSI पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप, SP ने किया सस्पेंड; शिकायतकर्ता पर भी दर्जे हैं ब्लैकमेल का आरोप

संवाद सूत्र, सफीदों। सदर थाना सफीदों में दर्ज मारपीट के मामले में जांच के नाम पर जांच अधिकारी पीएसआई संदीप कुमार पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। संदीप कुमार को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।

पानीपत निवासी नंदराम शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके रिश्तेदार गांव हाट निवासी राजवीर ने चार जुलाई 2026 को सफीदों सदर थाना में एक मुकदमा नंबर 161 दर्ज करवाया था। इसमें गांव के ही तीन लोगों पर तलवारों व लाठी-डंडों से हमला करके गांव हाट निवासी अजय व सज्जन को गंभीर रूप से घायल करने के आरोप लगे थे।

पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले में जांच अधिकारी पीएसआई संदीप कुमार थे। नंदराम शर्मा ने कहा कि जांच अधिकारी संदीप कुमार ने उनसे जांच के नाम पर एक लाख रुपये मांगे, जोकि बातचीत 50 हजार रुपये में तय हो गई। संदीप कुमार 30 जुलाई 2026 को सुल्तान के बयान लेने के बहाने राजवीर के मकान पर आया और 50 हजार रुपये उसे फाइल में रखकर दे दिए। इसकी वीडियो भी बना ली गई।

शिकायत मिलते ही तुरंत आरोपित पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया था। शिकायतकर्ता ने वाट्सएप पर वीडियो व आडियो भेजकर शिकायत की थी। अभी तक शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है। पुलिस ने उसे कई बार बुलाया है। उसके खिलाफ पानीपत में कुछ मामले दर्ज हैं। विभागीय जांच भी की जा रही है। -कुलदीप सिंह, पुलिस अधीक्षक

संवाद सूत्र, सफीदों। सदर थाना सफीदों में दर्ज मारपीट के मामले में जांच के नाम पर जांच अधिकारी पीएसआई संदीप कुमार पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। संदीप कुमार को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।

इसके अलावा विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। वहीं, शिकायतकर्ता जांच में शामिल नहीं हो रहा है। पुलिस ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहा है। खुद शिकायतकर्ता पर पानीपत में ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज है।

पानीपत निवासी नंदराम शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके रिश्तेदार गांव हाट निवासी राजवीर ने चार जुलाई 2026 को सफीदों सदर थाना में एक मुकदमा नंबर 161 दर्ज करवाया था। इसमें गांव के ही तीन लोगों पर तलवारों व लाठी-डंडों से हमला करके गांव हाट निवासी अजय व सज्जन को गंभीर रूप से घायल करने के आरोप लगे थे।

पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले में जांच अधिकारी पीएसआई संदीप कुमार थे। नंदराम शर्मा ने कहा कि जांच अधिकारी संदीप कुमार ने उनसे जांच के नाम पर एक लाख रुपये मांगे, जोकि बातचीत 50 हजार रुपये में तय हो गई। संदीप कुमार 30 जुलाई 2026 को सुल्तान के बयान लेने के बहाने राजवीर के मकान पर आया और 50 हजार रुपये उसे फाइल में रखकर दे दिए। इसकी वीडियो भी बना ली गई।

31 जुलाई को शिकायतकर्ता ने फोन के माध्यम से पुलिसकर्मी के पास काल करके कार्रवाई नहीं करने पर अपने पैसे वापस मांगे। इस पर संदीप ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी मैं वैसी ही कार्रवाई कर दूंगा। शिकायत मिलते ही एसपी ने तुरंत संदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया।

शिकायत मिलते ही तुरंत आरोपित पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया था। शिकायतकर्ता ने वाट्सएप पर वीडियो व आडियो भेजकर शिकायत की थी। अभी तक शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है। पुलिस ने उसे कई बार बुलाया है। उसके खिलाफ पानीपत में कुछ मामले दर्ज हैं। विभागीय जांच भी की जा रही है। -कुलदीप सिंह, पुलिस अधीक्षक