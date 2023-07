हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो सुप्रीम ओमप्रकाश चौटाला ने अपने पोते दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जींद की उचान कलां सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जींद की उचाना कलां विधानसभा सीट अब हॉट सीट बन गई है। बता दें कि दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के नेता हैं। जेजेपी इनेलो के टूटने के बाद बनी थी।

हरियाणा में दादा-पोते में सियासी जंग, दुष्यंत के खिलाफ उचाना कलां सीट से चुनाव लड़ेंगे ओपी चौटाला

चंडीगढ़/जींद, राज्य ब्यूरो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो सुप्रीम ओमप्रकाश चौटाला (OP Chautala) ने अपने पोते दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) के खिलाफ जींद की उचान कलां सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जींद की उचाना कलां विधानसभा सीट अब हॉट सीट बन गई है। बता दें कि दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता हैं। जेजेपी इनेलो के टूटने के बाद बनी थी। जेजेपी हरियाणा की मौजूदा सरकार में भाजपा की सहयोगी भी है। ओपी चौटाला के उचान कलां से चुनाव लड़ने का फैसला जींद में हुई इनेलो (INLD) की राज्य स्तरीय मीटिंग में लिया गया।

Edited By: Rajat Mourya