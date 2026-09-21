जन्मदिन पर हरियाणा के हिमांशु ढिल्लों ने एशियन गेम्स में जीते दो रजत पदक, देश को दिया खास तोहफा

जागरण संवाददाता, जींद। डाहौला गांव के हिमांशु ढिल्लों ने अपने जन्मदिन पर एशियन गेम्स 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत और टीम इवेंट में दो मेडल जीतकर देशवासियों को खास तोहफा दिया है। चाचा संदीप ढिल्लों ने बताया कि संदीप 20 साल के हो गए हैं, सोमवार को उसका जन्मदिन था। जिससे ये दिन हिमांशु और पूरे परिवार के लिए यादगार बन गया।

पिता शमशेर ढिल्लों, जोकि कृषि उत्पाद बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। कंपनी के टूर के चलते सोमवार को उनको दुबई जाना पड़ा। जिसके कारण वे बेटे का मुकाबला नहीं देख सके। डाहौला गांव में रहने वाले उनके चाचा संदीप व दादी बीरमति ने परिवार के साथ मुकाबला देखा।

पहलवान हरदीप ढिल्लों, जोकि ओलिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वे भी उनके परिवार से ही हैं। रिश्ते में हिमांशु के चाचा लगते हैं। हिमांशु को भी पहले कुश्ती का ही शोक था। लेकिन अभ्यास के दौरान चोट लगने पर कुश्ती छोड़ दी और उसके बाद शूटिंग शुरू कर दी।