हरियाली अमावस्या पर जींद के पांडू पिंडारा तीर्थ में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने किया पिंडदान
हरियाली अमावस्या पर जींद के पांडू पिंडारा तीर्थ पर श्रद्धालुओं ने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जींद। पांडू पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर बुधवार को हरियाली अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया व पिंडदान करके तर्पण किया। तीर्थ पर मंगलवार को शाम से ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए थे।
मंगलवार को पूरी रात धर्मशालाओं में सत्संग व कीर्तन चलता रहा। बुधवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान व पिंडदान शुरू कर दिया, जो मध्याह्न के बाद तक चलता रहा। दूर- दराज से आए श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया व सूर्यदेव को जलार्पण करके सुख समृद्धि की कामना की।
पिंडारा तीर्थ पर सोमवती अमावस्या पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने खरीददारी की। तीर्थ पर जगह-जगह लोगों ने सामान बेचने के लिए फड़ लगाई हुई थी, जिस पर बच्चों व महिलाओं ने खरीददारी की। बच्चों ने जहां अपने लिए खिलौने खरीदे, तो वहीं महिलाओं ने भी घर के लिए सामान खरीदा।
पिंड तारक तीर्थ के संबंध में किंवदंती है, महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहां 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की। तभी से यह माना जाता है कि पांडू पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है।
महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर यहां पिंडदान करने का विशेष महत्व है। यहां पिंडदान करने के लिए विभिन्न प्रांतों के लोग श्रद्धालु आते हैं।