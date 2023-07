Haryana: जींद डिपो में शामिल हुई नौ और नई बस, यात्रियों को मिलेगी बेहतर परिवहन सुविधा

Haryana News परिवहन विभाग द्वारा जींद डिपो में नौ और नई बस भेजी गई है। इसका परमिट व बीमा पॉलिसी सहित अन्य कागजी कार्रवाई के बाद रूट पर चलाया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। वहीं परिवहन विभाग द्वारा जींद डिपो में 120 नई बस भेजी जानी है जिसमें से अब तक 43 बस भेजी जा चुकी हैं।

जींद डिपो में शामिल हुई नौ और नई बस

