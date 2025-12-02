Language
    जींद में शव कुतरने के मामले में आयोग ने लिया एक्शन, हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    जींद के नागरिक अस्पताल में शवगृह में चूहों द्वारा शव कुतरने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के अनुसार, अस्पताल प्रशासन ने फ्रीजर की मरम्मत के लिए शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आयोग ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है।

    जींद में शव कुतरने के मामले में आयोग ने लिया एक्शन (File Photo)

    संवाद सूत्र, जींद। नागरिक अस्पताल के शवगृह में चूहों की ओर से शव कुतरने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

    अस्पताल के शवगृह में चूहों ने कुतरा शव शीर्षक से दैनिक जागरण ने 13 नवंबर के अंक में समाचार प्रकाशित किया था। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल के अधिकारियों ने शवगृह के फ्रीजर की मरम्मत के लिए संबंधित कंपनी से शिकायत की थी, लेकिन उसने कार्रवाई नहीं की। हालांकि, चूहों के प्रवेश रोकने को शवगृह के फ्रीजर में एक जाली लगाई गई है।

    यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। गौरतलब है कि जिला हिसार के गांव कोथ कलां निवासी 50 वर्षीय मियां सिंह की हृदयघात से मौत हो गई थी। उनके शव को 10 नवंबर शाम को शवगृह के फ्रीजर में रखवाया था। 11 नवंबर को स्वजन ने देखा कि शव के मुंह, कान, नाक, आंख, हाथ और पैर को चूहों की ओर से कुतर दिया था। उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से भी इन्कार कर दिया था। डाक्टरों के माफी मांगने पर स्वजन पोस्टमार्टम को राजी हो गए थे।

    नागरिक अस्पताल में चूहों को पकड़ने और पेस्ट कंट्रोल के लिए अनुबंध करने को लेकर सिविल सर्जन को पत्र लिखा है। स्टाफ को भी चेतावनी दी है कि चूहों के मामले में कोताही नहीं बरती जाए। -डॉ. मोहित मित्तल, चिकित्सा अधिकारी, नागरिक अस्पताल, नरवाना।

     