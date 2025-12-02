जींद में शव कुतरने के मामले में आयोग ने लिया एक्शन, हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी

संवाद सूत्र, जींद। नागरिक अस्पताल के शवगृह में चूहों की ओर से शव कुतरने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

अस्पताल के शवगृह में चूहों ने कुतरा शव शीर्षक से दैनिक जागरण ने 13 नवंबर के अंक में समाचार प्रकाशित किया था। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल के अधिकारियों ने शवगृह के फ्रीजर की मरम्मत के लिए संबंधित कंपनी से शिकायत की थी, लेकिन उसने कार्रवाई नहीं की। हालांकि, चूहों के प्रवेश रोकने को शवगृह के फ्रीजर में एक जाली लगाई गई है।

यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। गौरतलब है कि जिला हिसार के गांव कोथ कलां निवासी 50 वर्षीय मियां सिंह की हृदयघात से मौत हो गई थी। उनके शव को 10 नवंबर शाम को शवगृह के फ्रीजर में रखवाया था। 11 नवंबर को स्वजन ने देखा कि शव के मुंह, कान, नाक, आंख, हाथ और पैर को चूहों की ओर से कुतर दिया था। उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से भी इन्कार कर दिया था। डाक्टरों के माफी मांगने पर स्वजन पोस्टमार्टम को राजी हो गए थे।