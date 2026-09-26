जींद में करीब तीन किलो गांजा बरामद, हांसी के संदीप और बंटी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जींद। डिटेक्टिव स्टाफ पुलिस ने हांसी जिले के गांव माढा निवासी संदीप व बंटी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो किलो 946 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की है। दोनों को शहर थाना पुलिस को सौंप दिया। शहर थाना पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

डिटेक्टिव स्टाफ प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि डिटेक्टिव स्टाफ जींद की एक टीम गश्त एवं अपराध की रोकथाम के लिए शुक्रवार शाम को पटियाला चौक पर मौजूद थी। इसी दौरान मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन जींद के पास चौराहे पर पहुंचकर दो युवकों को काले रंग की स्कूटी समेत काबू किया।