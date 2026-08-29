'बाबाओं' पर मासूम शर्मा के नए गाने ने मचाया बवाल, विवादों में घिरे हरियाणवी सिंगर; LIVE आकर बोले- मिल रही धमकी

संवाद सूत्र, जुलाना (जींद)। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार मामला उनके नए सॉन्ग तत्वदर्शी को लेकर विवाद है। सॉन्ग में पाखंडी बाबाओं व डेरों पर निशाना साधा गया है। गाने का ट्रैक रिलीज होने के बाद मासूम शर्मा ने धमकी भरे फोन आने का दावा किया है।

शुक्रवार रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। मासूम शर्मा ने लाइव आकर कहा कि एक विशेष व्यक्ति, जो खुद को गुरु या परमात्मा बताता है, उसके चेले उनके गाने को लेकर परेशान हैं।

उन्होंने कहा कि यदि गाने में कही गई बातें किसी पर लागू नहीं होती, तो उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिंगर ने कहा कि अभी ऐसे विषयों पर चार और एल्बम आने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में कुरीतियां व बुराइयां खत्म नहीं होतीं, तब तक वह सामाजिक मुद्दों पर गाने बनाते रहेंगे।

हैरी लाठर ने भी दिया समर्थन लाइव के दौरान हरियाणवी कलाकार हैरी लाठर भी वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े। उन्होंने मासूम शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि अब व्यावसायिक गानों के बजाय सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा गाने किए जाएंगे। अभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जरूरत पड़ी तो नाम लेकर भी बात रखी जाएगी।