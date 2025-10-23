Haryana News: दो नवंबर को फरीदाबाद में होगा JJP का युवा योद्धा सम्मेलन
हरियाणा में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) फरीदाबाद में दो नवंबर को 'युवा योद्धा सम्मेलन' का आयोजन करेगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य जेजेपी के युवा कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और पार्टी की नीतियों को युवाओं तक पहुंचाना है। युवाओं को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया जाएगा और उन्हें राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, जींद। जननायक जनता पार्टी ने अपने तीसरे युवा योद्धा सम्मेलन की घोषणा कर दी है। जजपा यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि दो नवंबर को फरीदाबाद जिले में तीसरा जिला स्तरीय युवा योद्धा सम्मेलन होगा।
इससे पहले जजपा ने सिरसा और कैथल जिलों में युवा योद्धा सम्मेलन कर युवाओं की समस्याओं को उठाने का काम किया है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने किसानों को मुआवजा देने में हो रही देरी पर सरकार से सवाल पूछे हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मांग करते हुए कहा कि हाल ही में हुई भारी बरसात और बाढ़ के चलते किसानों को खासा नुकसान पहुंचा है और इस आपदा ने किसानों को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर वर्तमान स्थिति इतनी गंभीर है कि किसानों की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है।
दिग्विजय ने कहा कि यदि सरकार ने तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया तो किसानों के पास अगली फसल बोने के लिए भी संसाधन नहीं बचेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों की दयनीय स्थिति पर तुरंत ध्यान दें।
