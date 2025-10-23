Haryana News: दो नवंबर को फरीदाबाद में होगा JJP का युवा योद्धा सम्मेलन

राज्य ब्यूरो, जींद। जननायक जनता पार्टी ने अपने तीसरे युवा योद्धा सम्मेलन की घोषणा कर दी है। जजपा यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि दो नवंबर को फरीदाबाद जिले में तीसरा जिला स्तरीय युवा योद्धा सम्मेलन होगा।

इससे पहले जजपा ने सिरसा और कैथल जिलों में युवा योद्धा सम्मेलन कर युवाओं की समस्याओं को उठाने का काम किया है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने किसानों को मुआवजा देने में हो रही देरी पर सरकार से सवाल पूछे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मांग करते हुए कहा कि हाल ही में हुई भारी बरसात और बाढ़ के चलते किसानों को खासा नुकसान पहुंचा है और इस आपदा ने किसानों को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर वर्तमान स्थिति इतनी गंभीर है कि किसानों की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है।