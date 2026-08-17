मोल्दोवा में समुद्र में डूबने से जींद के युवक की मौत, नौ महीने पहले गया था यूरोप

जागरण संवाददाता, जींद। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और मां व बहन का सहारा बनने के सपने के साथ नौ महीने पहले यूरोप गया 22 वर्षीय निहाल सिंह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। गांव चांदपुर निवासी और हाल आबाद कैथल निवासी निहाल स्टडी वीजा पर यूरोप गया था।

लगभग 14 दिन पहले सप्ताहांत में दोस्तों के साथ समुद्र घूमने मोल्दोवा गया था। जिस बोट में निहाल सवार था, वह समुद्र में डूबने से उसकी मौत हो गई। निहाल वहां पढ़ाई के साथ होटल में पार्ट टाइम डिलीवरी ब्वाय का काम करता था।