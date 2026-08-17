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मोल्दोवा में समुद्र में डूबने से जींद के युवक की मौत, नौ महीने पहले गया था यूरोप

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 10:35 AM (IST)

नौ महीने पहले यूरोप गए जींद के 22 वर्षीय निहाल सिंह की मोल्दोवा में समुद्र में डूबने से मौत हो गई।

मोल्दोवा में समुद्र में डूबने से जींद के युवक की मौत (File Photo)

मोल्दोवा में समुद्र में डूबने से जींद के युवक की मौत (File Photo)


HighLights

  1. 22 वर्षीय निहाल सिंह नौ माह पहले यूरोप गया था

  2. मोल्दोवा में दोस्तों संग समुद्र में डूबने से मौत हुई

  3. परिवार ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसे विदेश भेजा था

जागरण संवाददाता, जींद। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और मां व बहन का सहारा बनने के सपने के साथ नौ महीने पहले यूरोप गया 22 वर्षीय निहाल सिंह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। गांव चांदपुर निवासी और हाल आबाद कैथल निवासी निहाल स्टडी वीजा पर यूरोप गया था।

लगभग 14 दिन पहले सप्ताहांत में दोस्तों के साथ समुद्र घूमने मोल्दोवा गया था। जिस बोट में निहाल सवार था, वह समुद्र में डूबने से उसकी मौत हो गई। निहाल वहां पढ़ाई के साथ होटल में पार्ट टाइम डिलीवरी ब्वाय का काम करता था।

पिता की सात साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। मां ने रिश्तेदारों से रुपये उधार ले इकलौते बेटे को विदेश भेजा था। 10 लाख रुपये खर्च कर रविवार को शव गांव लाया गया।

चचेरे भाई प्रवीन ने बताया कि निहाल को विदेश भेजने में परिवार ने करीब 15 लाख रुपये खर्च किए थे। अब शव भारत लाने में कुछ राशि परिवार और कुछ भाईचारे से जुटाई गई। घर के पास उनकी किराना की दुकान है और निहाल परिवार में अकेला कमाने वाला था।

 