Jind News: शादी के लिए दबाव बनाने से परेशान महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, दो शादी तुड़वा चुका था आरोपित

Jind News हरियाणा के जींद में शादी के लिए दबाव बनाने से परेशान महिला ने फांसी लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली। आरोपित युवक महिला के दो शादी तुड़वा चुका था और अब उसके साथ ही शादी करने का दबाव बना रहा था। शहर थाना पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है।

शादी के लिए दबाव बनाने से परेशान महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, दो शादी तुड़वा चुका था आरोपित

Your browser does not support the audio element.

जींद, जागरण संवाददाता: शहर की इंद्रा कालोनी में एक युवक से परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपित युवक महिला के दो शादी तुड़वा चुका था और अब उसके साथ ही शादी करने का दबाव बना रहा था। शहर थाना पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत शहर की इंद्रा कालोनी निवासी अशोक कुमार ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार शाम को वह अपनी पत्नी मीरा को साथ लेकर बाहर गया हुआ था। देर शाम को जब घर पर पहुंचा तो उसकी बेटी कोमल फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। उसने आरोप लगाया कि उसकी बेटी कोमल की वर्ष 2021 में हांसी में एक युवक के साथ की थी। जहां पर उनके पड़ोस में रहने वाले युवक संजय हांसी चला गया और उसकी बेटी के ससुराल के आसपास के एरिया में गलत बातें कर आया। आरोपित ने तुड़वा दी थी शादी इसके चलते उसके बेटी कोमल की शादी टूट गई। हांसी से शादी टूटने के बाद उसने अपनी बेटी की शादी दादरी के एक युवक के साथ की, लेकिन वहां पर भी आरोपित संजय ने उसकी शादी को तुड़वा दिया। इसके बाद से उसकी बेटी घर पर रहती थी। अब आरोपित संजय उसकी बेटी पर जबरदस्ती शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन उसकी बेटी संजय के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। आरोपित की इन हरकतों से परेशान होकर उसकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। शहर थाना पुलिस ने संजय के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है।

Edited By: Himani Sharma