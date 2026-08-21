हरियाणा के जींद में परीक्षा देने के बाद छात्रा लापता, नहर किनारे बैग और 5 KM दूर मिला शव
जींद के सफीदों में परीक्षा देने के बाद लापता हुई एएनएम छात्रा रचना का शव नहर से मिला। लापता होने से पहले उसने मां को वाट्सएप पर मैसेज कर जिंदगी से खुश न होने की बात कही थी।
HighLights
सफीदों में परीक्षा के बाद एएनएम छात्रा लापता हुई
छात्रा का शव नहर से, बैग किनारे से बरामद हुआ
लापता होने से पहले मां को भेजा था वाट्सएप मैसेज
जागरण संवाददाता, जींद। राजकीय नर्सिंग कॉलेज सफीदों में वीरवार को गांव करसिंधु से एएनएम सेकंड ईयर की परीक्षा देने आई छात्रा रचना वीरवार दोपहर को लापता हो गई। शाम को उसका शव पांच किलोमीटर दूर उरलाना गांव के पास नहर से बरामद हुआ।
लापता होने से पहले छात्रा ने अपनी मां के वॉट्सएप पर मैसेज किया- सॉरी मम्मी-पापा अब मैं घर नहीं आ सकती। अब घर पर मेरी डेड बॉडी आएगी क्योंकि मैं जिंदगी से खुश नहीं हूं। इसलिए मम्मी-पापा अपना ख्याल रखना।
मैसेज मिलने के बाद मां ने बेटी की सहेलियों के पास फोन किया। सहेली ने कहा कि बस स्टैंड से तो वह बस में बैठकर गई थी। जब स्वजन ने तलाश किया, तो उसका बैग बुटाना ब्रांच नहर किनारे मिला।
देखते ही देखते काफी ग्रामीण एकत्रित हो गए। उन्होंने पुलिस नाके पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया, लेकिन जब दो घंटे तक भी कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा तो गुस्साए ग्रामीणों ने पानीपत-सफीदों रोड जाम कर दिया। इसके बाद शहर थाना प्रभारी सतीश कुमार व सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्वजन को समझाकर जाम को खुलवाया।
सतीश कुमार ने आश्वासन दिया, नहरी विभाग के अधिकारियों से बोलकर जल्द ही बुटाना ब्रांच नहर का पानी कम करवाया जाएगा। शाम को उरलाना गांव के पास नहर से छात्रा का शव बरामद हुआ। जहां से बैग मिला उससे करीब डेढ़ किलोमीटर आगे नहर में शव मिला। छात्रा नहर में खुद कूदी है या नहीं, इसको लेकर पुलिस कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है।