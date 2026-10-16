जींद पुलिस में 33 विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती, 27 से 28 अक्टूबर के बीच करें आवेदन

जागरण संवाददाता, जींद। जिला पुलिस 33 विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ की भर्ती करेगी। इसके लिए 27-28 अक्टूबर तक पुलिस लाइन में आवेदन जमा करवाए जा सकते हैं। 30 अक्टूबर को साक्षात्कार होगा। आवेदक की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारी, एचएसआईएसएफ बटालियन से हटाए गए कर्मचारी व 2004 में हरियाणा सशस्त्र बल से हटाए गए कर्मचारी आवेदन करने के पात्र होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेना में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं होंगे, जिन्हें पूर्व में अनुशासनहीनता अथवा चिकित्सा आधार पर नौकरी से हटाया गया हो। योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथियों पर पुलिस लाइन जींद में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भर्ती कमेटी के समक्ष अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं।