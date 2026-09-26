जींद में चोरी की बाइक बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जींद। शहर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के दो आरोपितों पंजाब के मानसा जिला के किसान गढ़ सैड़ा निवासी लखबीर व भट्ठा बस्ती निवासी कुलदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से पुलिस ने चोरी की गई बाइक भी बरामद की है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

पुलिस चौकी पटियाला चौक के इंचार्ज सहायक उपनिरीक्षक रामनिवास ने बताया कि पुलिस चौकी पटियाला चौक में जुलानी गांव निवासी कर्मबीर ने बताया कि उसकी बाइक पटियाला चौक के आसपास से 23 सितंबर को गायब हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।