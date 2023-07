Jind News काब्रच्‍छा के सरपंच मनीष की गोली मारकर हत्‍या करने के आरोपितों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आरोपितों को गोली लग गई है। उन्‍हें जींद के नागरिक अस्‍पताल में दाखिल करवाया गया है। यह घटना जींद के उचाना गांव के पास हुई है। आरोपितों की पहचान की जा चुकी है। नवदीप और बुलकेश के पांव में गोली लगी है।

पुलिस और सरपंच की हत्‍या के हमलावरों के बीच मुठभेड़, दो आरोपितों के पांव में लगी गोलियां

Your browser does not support the audio element.

जींद, जागरण संवाददाता: काब्रच्‍छा के सरपंच मनीष की गोली मारकर हत्‍या करने के आरोपितों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आरोपितों को गोली लग गई है। उन्‍हें जींद के नागरिक अस्‍पताल में दाखिल करवाया गया है। यह घटना जींद के उचाना गांव के पास हुई है। आरोपितों की पहचान की जा चुकी है। नवदीप और बुलकेश के पांव में गोली लगी है। वीरवार सुबह हुई थी घटना बता दें गांव काब्रछा के सरपंच, 32 वर्षीय मनीष वीरवार सुबह अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। कार्यालय में वे गांव के कुछ लोगों के बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दो युवक उनके कार्यालय में घुस गए और आते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली उनके सिर में व चार अन्य शरीर के हिस्सों में लगीं। गोली मारते ही बदमाश वहां से निकलकर फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों ने सरपंच को उचाना के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मनीष ने पिछले चुनाव में 500 मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन उसकी परिवार में रंजिश चली आ रही थी।

Edited By: Himani Sharma