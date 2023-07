Jind News हरियाणा के जींद में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में दो फाइनेंसरों की मौत हो गई। इसमें कार सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई जबकि तीसरा घायल हो गए। मृतक पंजाब के पातड़ा में फाइनेंस काम करते थे और रात को कार में सवार होकर घर लौट रहे थे। पुलिस ने शवों का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिया।

जींद, जागरण संवाददाता: दिल्ली-पटियाला नेशनल हाइवे पर रविवार देर रात को उझाना गांव के निकट कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसमें कार सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीसरा घायल हो गए। मृतक पंजाब के पातड़ा में फाइनेंस काम करते थे और रात को कार में सवार होकर घर लौट रहे थे। कई साल से पंजाब के पातड़ा में फाइनेंस का करता था काम गांव घसो खुर्द निवासी रामनिवास ने गढ़ी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भतीजा 30 वर्षीय सोनू कई साल से पंजाब के पातड़ा में फाइनेंस का काम करता था। करीब दस दिन से ही उसके दूसरे भाई का लड़का रोहित व गांव का ही प्रदीप भी सोनू के पास फाइनेंस का काम सीखने के लिए जाते थे। वह प्रतिदिन रात को कार में सवार होकर घर आ जाते थे और सुबह चले जाते थे। रविवार रात को भी पातड़ा से काम निपटाकर घर के लिए कार में सवार होकर आ रहे थे। कार मार्ग से नीचे उतरकर टकराई पेड़ से कार को सोनू चला रहा था और जब वह उझाना के निकट पहुंचे तो कार स्पीड में थे और वह अनियंत्रित हो गई। कार मार्ग से नीचे उतरकर पेड़ से जा टकराई। इसमें कार को चला रहे सोनू व उसकी साइड की सीट पर बैठे रोहित की मौत हो गई। जबकि प्रदीप पीछे की सीट पर बैठा हुआ था और उसको भी गंभीर चोट आई है। उसका पीजीआइ रोहतक में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शवों का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिया।

