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जींद से अमृतसर-लुधियाना जाने वाली बसों का रूट बदला, अब कैथल फ्लाईओवर के नीचे से होगा संचालन

By Aman Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Mon, 17 Aug 2026 03:59 PM (IST)

जींद डिपो प्रबंधन ने अमृतसर और लुधियाना रूट की बसों के लिए नया संचालन निर्देश जारी किया है। अब ये बसें कैथल फ्लाईओवर के नीचे से संचालित होंगी।

अमृतसर, लुधियाना रूट की बसों का कैथल फ्लाईओवर के नीचे से होगा संचालन।

अमृतसर, लुधियाना रूट की बसों का कैथल फ्लाईओवर के नीचे से होगा संचालन।

HighLights

  1. अमृतसर-लुधियाना रूट की बसों का नया संचालन निर्देश

  2. बसें अब कैथल फ्लाईओवर के नीचे से गुजरेंगी

  3. यात्रियों को मुख्य बस स्टैंड जाने की जरूरत नहीं

जागरण संवाददाता, जींद। पटियाला चौक के बस यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रोडवेज जींद डिपो प्रबंधन ने अमृतसर और लुधियाना रूट पर चलने वाली बसों के लिए नया संचालन निर्देश जारी किया है।

इन रूटों की बसों को निर्धारित मार्ग के अनुसार कैथल फ्लाईओवर के नीचे से संचालित किया जाएगा। बसों को शहर के अंदर अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

डिपो प्रबंधन की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित रूट के बजाय बसों का संचालन शहर के अंदर करने पर संबंधित चालक व परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधन ने चालक व परिचालकों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

अमृतसर और लुधियाना रूट की बसें कैथल फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने के कारण इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों को बस पकड़ने के लिए मुख्य बस स्टैंड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इससे यात्रियों के समय और अतिरिक्त आवागमन दोनों की बचत होगी। महाप्रबंधक राहुल जैन ने कहा कि बसों के संचालन को लेकर चालक व परिचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित मार्ग और स्टापेज का ही इस्तेमाल करें।

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