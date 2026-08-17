जींद से अमृतसर-लुधियाना जाने वाली बसों का रूट बदला, अब कैथल फ्लाईओवर के नीचे से होगा संचालन

जागरण संवाददाता, जींद। पटियाला चौक के बस यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रोडवेज जींद डिपो प्रबंधन ने अमृतसर और लुधियाना रूट पर चलने वाली बसों के लिए नया संचालन निर्देश जारी किया है।

इन रूटों की बसों को निर्धारित मार्ग के अनुसार कैथल फ्लाईओवर के नीचे से संचालित किया जाएगा। बसों को शहर के अंदर अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

डिपो प्रबंधन की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित रूट के बजाय बसों का संचालन शहर के अंदर करने पर संबंधित चालक व परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधन ने चालक व परिचालकों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है।