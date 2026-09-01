'PM के पास चले जा, तब भी नहीं करूंगी काम...', जींद में BLO ने बीजेपी बीएलए को दिखाई चप्पल; VIDEO वायरल

जागरण संवाददाता, जींद। नरवाना में भाजपा बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) और महिला बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के बीच विवाद हो गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीएलओ अपने पैर से चप्पल निकालकर धमकाते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही कह रही है कि जो उसके साथ बदतमीजी करेगा वह उसका काम बिल्कुल नहीं करेंगी। चाहे एसडीएम के पास चला जा या प्रधानमंत्री के पास।

बीएलए-2 जोगेंद्र सैनी ने आरोप लगाया कि वह वोट बनवाने के लिए नरवाना के आर्य कन्या कॉलेज गया था। बीएलओ ने वोट बनाने से मना कर दिया। जब उसने इसका वीडियो बनाया तो बीएलओ ने कहा, एसडीएम कार्यालय या प्रधानमंत्री कार्यालय चला जा, वह वोट नहीं बनाएगी।

मोहल्ले के व्यक्ति का वोट बनवाने गए थे जोगिंद्र सैनी ने आरोप लगाया कि वह अपने मोहल्ले के एक व्यक्ति का वोट बनवाने के लिए बूथ नंबर 142 पर गया था। उस व्यक्ति के माता-पिता का निधन हो चुका है। बातचीत के दौरान महिला बीएलओ अनिल ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बीएलओ ने चप्पल निकालकर उसे मारने की भी कोशिश की। बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।