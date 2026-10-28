जींद में राधा स्वामी सत्संग घर पहुंचे हजूर जसदीप सिंह गिल, संगत को दिए महत्वपूर्ण संदेश

जागरण संवाददाता, जींद। नरवाना रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग घर में बुधवार को डेरा मुखी हजूर जसदीप सिंह गिल पहुंचे। उन्होंने पहले अपने प्रवचन दिए, उसके बाद संगत के सवालों के जवाब दिए।

इस मौके पर हजारों की संख्या में संगत मौजूद रही। जसदीप सिंह गिल सुबह पौने दस बजे हेलीकाप्टर से सत्संग घर में पहुंचे। यहां से एक घंटे के बाद हजूर जसदीप सिंह गिल जयपुर के लिए निकल गए।

उन्होंने अपने सत्संग में कहा कि मनुष्य को अपनी इच्छाएं सीमित रखनी चाहिए। यह नश्वर शरीर नष्ट हो जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। उन्होंने संगत को निस्वार्थ सेवा, सद्गुरु पर अटूट भरोसा व ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखने की सीख दी।