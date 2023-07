जींद में 11 जुलाई को होगी इनेलो की राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक, ओपी चौटाला करेंगे अध्यक्षता

INLD Meeting In Jind इंडियन नेशनल लोकदल संगठन को मजबूत करने के लिए 11 जुलाई को राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर रही है। यह बैठक जींद में होगी। बैठक की अध्यक्षत ओपी चौटाला करेंगे। पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने बताया कि बैठक में पार्टी संगठन को अधिक मजबूत करने की रणनीति तैयार की जाएगी एवं सुझाव लिए जाएंगे।

11 जुलाई को जींद में होगी इनेलो की राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। INLD Meeting इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 11 जुलाई को दोपहर 12 बजे जींद में रखी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो चौ. ओम प्रकाश चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बताया कि बैठक में पार्टी की जनरल बाडी के तमाम राष्ट्रीय एवं राज्य पदाधिकारी, सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रकोष्ठों के प्रदेश एवं जिला संयोजक, जोन अध्यक्ष, जिला प्रभारी, हलका प्रभारी, जनरल बाडी के जिला, हलका व शहरी प्रधान भाग लेंगे। 'संगठन को मजबूत करने की बनेगी रणनीति' उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी संगठन को अधिक मजबूत करने की रणनीति तैयार की जाएगी एवं सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही बेमौसमी बारिश के कारण खराब हुई किसानों की फसलों के लिए सरकार द्वारा 50 हजार प्रति एकड़ मुआवजे की मांग और देश-प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात एवं जनहित से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर अहम प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। गठबंधन सरकार पर बोला हमला अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बन गया है। कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट चुका है और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक पर है जिस कारण योग्य युवा हताश है। प्रदेश का युवा नशे की भयंकर चपेट में आ चुका है। इन सभी मुद्दों को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी और भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी।

Edited By: Rajat Mourya