Haryana Politics: 'गठबंधन सरकार ने किसानों को मारने का उठा रखा है ठेका'- जींद में बोले INLD नेता अभय चौटाला

इनेलो नेता अभय चौटाला अपनी परिवर्तन यात्रा लेकर रविवार को जींद के जुलाना पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि इस सरकार ने किसानों को मारने का ठेका उठा रखा है। सरकार को किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। जेजेपी भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को भूल गई है।

'गठबंधन सरकार ने किसानों को मारने का उठा रखा है ठेका'- जींद में बोले INLD नेता अभय चौटाला

जुलाना/जींद, संवाद सूत्र। क्षेत्र के गांव बराड़ खेड़ा, बुआना, खरेंटी और गतौली में इनेलो की परिवर्तन यात्रा पहुंची। बराड़ खेड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में इनेलो नेता अभय चौटाला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने किसान को मारने का ठेका उठा रखा है। किसान को न तो खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और न ही बिजली मिल रही है। अभय चौटाला ने आगे कहा कि प्रदेश के सात जिले पहले ही डूब गए हैं। सरकार दो जिलों को और डूबोने की तैयारी में है। किसान की फसल को औने-पौने दामों में खरीदा जा रहा है। पहले सरसों की फसल 8400 रुपये प्रति क्विंटल थी। अब 4200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रही है। किसान की आय बढ़ाने की बजाय सरकार ने आधी कर दी। 'सरकार को किसान से कोई लेना-देना नहीं है' चौटाला ने कहा कि 13 महीने की लंबी लड़ाई के बावजूद भी किसानों के हित के लिए एमएसपी लागू नहीं की जा रही। इन बातों से साबित होता है कि सरकार को किसान से कोई लेना देना नही है। गठबंधन सरकार की नीतियों के चलते आज प्रदेश का हर आदमी परिवर्तन चाहता है। जेजेपी पर बरसे अभय चौटाला अभय चौटाला ने जेजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने वादा किया था कि प्रदेश के बुजुर्गों की पेंशन 5100 की जाएगी। पेंशन देने के बजाय पांच लाख लोगों की पेंशन काटी गई। दो लाख राशन कार्ड काट दिए। जेजेपी सत्ता के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को भूल गई। प्रदेश में इनेलो की सरकार बनते ही बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये, 21 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर महीने रसोई के लिए एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा और 1100 रुपये रसोई खर्च के भी दिए जाएंगे।

