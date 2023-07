Haryana: अभय चौटाला को मिली जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से आया फोन; मामले की तलाश में जुटी पुलिस

Abhay Chautala received death threats हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक दल इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली हैं। जानकारी के मुताबिक मोबाइल फोन पर एक विदेशी नंबर से फोन कॉल आया था। जिसमें अज्ञात ने चौटाला को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी।

अभय चौटाला को मिली जान से मारने की धमकी

जींद, जागरण संवाददाता। Abhay Chautala received death threats: हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक दल इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली हैं। जानकारी के मुताबिक उनके मोबाइल फोन पर एक विदेशी नंबर से फोन कॉल आया था। जिसमें अज्ञात ने चौटाला को जान से मारने की धमकी दी है। विदेशी नंबर से मिली मारने की धमकी इनेलो पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में परिवर्तन पदयात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान ही विदेशी नंबर से फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मामले की तलाश में जुटी पुलिस अभय चौटाला के निजी सचिव रमेश गोदारा ने इस घटना की तहरीर जींद पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के संबंध में केस दर्ज कर लिया है। वहीं, पुलिस अब इस मामले की तलाश में जुट गई है।

Edited By: Preeti Gupta