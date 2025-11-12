जींद में कक्षा में नहीं आने पर डाटा तो छात्र ने अध्यापक के सीने में घोंपा सुआं, अस्पताल में भर्ती

संवाद सूत्र, जुलाना (जींद)। जिले के एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत के अध्यापक नंदकिशोर ने कक्षा में नहीं आने पर छात्रों को डांट लगा दी। इस पर एक छात्र ने अध्यापक के सीने में सुआं घोंप दिया। वारदात मंगलवार दोपहर 12 बजकर 20 मिनट की है। अध्यापकों ने इसकी शिकायत डायल 112 को दी। घायल अध्यापक को रोहतक के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अध्यापक नंदकिशोर ने सोमवार को स्कूल में नहीं आने पर तीन-चार विद्यार्थियों को डांट लगाई थी। मंगलवार दोपहर को स्कूल की आधी छुट्टी के समय अध्यापक अपनी गाड़ी में कुछ सामान रख रहे थे। इस दौरान उनके पीछे दो छात्र खड़े हो गए, तीसरे ने सामने से सीने पर सुआ घोंप दिया। सुआ लगने से वह घायल हो गए।

अध्यापकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख सुरक्षा मांगी स्कूल प्रभारी और अन्य अध्यापकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। पत्र में नौवीं कक्षा के दो व दसवीं कक्षा के एक छात्र का जिक्र किया है। पत्र में लिखा है कि नौंवी कक्षा का छात्र पहले भी वारदात में शामिल रहा है। तीन महीने पहले उसने स्कूल के सीसीटीवी कैमरे व एलईडी तोड़ दी थी।

इसके बाद उसका स्कूल से नाम काट दिया था। बाल आयोग के हस्तक्षेप के बाद इस छात्र का दोबारा नाम लिखा गया। अध्यापकों ने कहा कि घटना के बाद स्कूल में भय का माहौल है। स्टाफ ने तीनों छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।