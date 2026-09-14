जींद में पति की मौत के बाद घर आता था रिश्तेदार, नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म; बताने पर जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, जींद। नरवाना सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक रिश्तेदार ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया। सदर थाना पुलिस ने हांसी जिले के गांव बुडाना निवासी अनिल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

महिला ने सदर थाना नरवाना पुलिस को शिकायत दी कि लगभग छह महीने पहले उसके पति की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव बुडाना निवासी रिश्तेदार अनिल उनके घर आने-जाने लगा। उन्हें लगा कि अनिल उनके सुख-दुख में शामिल होने आता है।

महिला ने कहा कि एक जून को अनिल घर आया। उस समय उनकी 15 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। आरोपित ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने किसी को बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी।