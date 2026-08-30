जींद के सफीदों में जमीन अपने नाम करवा ऐंठे 5 लाख रुपये, पति-पत्नी पर जालसाजी के आरोप

जागरण संवाददाता, जींद। सदर थाना सफीदों पुलिस ने जमीन की सौदेबाजी कर पांच लाख रुपये हड़पने व सौदा हुई जमीन को अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर करवाने पर दंपती के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सफीदों निवासी विक्रम ने शिकायत में बताया कि उसने गांव खेड़ा खेमावती निवासी रोशन से 30 जनवरी 2025 को जमीन का सौदा किया था। उसने रोशन को पांच लाख रुपये देकर इकरारनामा कर लिया था। बकाया राशि रजिस्ट्री के समय देने का वादा किया था।

रजिस्ट्री के लिए 11 महीने का समय दिया। उस दौरान यह भी तय हुआ था कि अगर रजिस्ट्री करवाने से मना किया तो अदालत के माध्यम से रजिस्ट्री करवाई जाएगी। इसके बाद आरोपित ने जमीन के बंटवारे को लेकर उनके परिवार का मामला अदालत में चल रहा है। उसका फैसला आने के बाद वह रजिस्ट्री करवा देगा।

जुलाई 2025 में हिस्से का फैसला भी हो गया। जनवरी 2026 में उसने आरोपित रोशन को रजिस्ट्री करवाने को कहा। आरोपित कोई न कोई बहाना बनाता रहा। जब उसने अपने स्तर पर छानबीन की तो पता चला कि आरोपित रोशन ने इस जमीन को अपनी पत्नी सुमन के नाम ट्रांसफर कर दिया है।