जींद में हेरोइन सप्लाई रैकेट का भंडाफोड़, कलायत निवासी मुख्य आरोपी अमित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जींद। सीआइए नरवाना पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने के आरोपित कैथल जिले के कलायत निवासी अमित को शुक्रवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

सीआइए प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि 28 जुलाई को सीआइए नरवाना पुलिस ने हांसी की जगदीश कालोनी निवासी प्रदीप व नरवाना की चमेला कालोनी निवासी नेहा को 10.80 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों से पुलिस ने पूछताछ की।