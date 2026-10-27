जींद में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की तैयारी तेज, सरकार पर निजीकरण का आरोप

जागरण संवाददाता, जींद। पांच और छह नवंबर को प्रस्तावित दो दिवसीय हड़ताल की तैयारी के लिए हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने मंगलवार को जींद डिपो में गेट मीटिंग की।

मोर्चा नेताओं जयबीर घणघस, जगदीप लाठर, वीरेंद्र सिंह, नीरज शर्मा, संजीव कुमार, सुरेंद्र कुमार, कृष्ण नोहरा, श्रीभगवान, पवन साहरण, अशोक खोखर, अनूप लाठर, संदीप रंगा और अमरजीत सिंह ने कहा कि हड़ताल रोडवेज के अस्तित्व, सरकारी सस्ती यात्रा और बेरोजगार युवाओं के रोजगार की रक्षा के लिए है।

नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार प्राइवेट परमिट, किलोमीटर स्कीम और महंगी ठेके की इलेक्ट्रिक बसों के जरिए रोडवेज को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सोसाइटी की बसों में बुजुर्गों, छात्रों और महिलाओं को सरकारी बसों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मोर्चा की मांग है कि हर गांव में सरकारी बस पहुंचे और स्कूल-कालेज के समय छात्राओं के लिए अलग स्पेशल बस चलाई जाए।