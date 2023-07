Haryana Politics: भाजपा-जजपा सरकार के दिन हो चुके हैं पूरे, अबकी बार इनेलो की बनेगी सरकार : अभय सिंह चौटाला

परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार की शुरुआत बुधवार गांव उझाना से हुई। इस दौरान बेलरखां मोहलखेड़ा गुरथली हथो सींसर होते हुए ढाकल गांव पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने दूध पिलाकर अभय सिंह चौटाला का स्वागत किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा और जजपा सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। अबकी बार इनेलो की सरकार बनेगी। इनेलो की सरकार बनने पर सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

भाजपा-जजपा सरकार के दिन हो चुके हैं पूरे, अबकी बार इनेलो की बनेगी सरकार : अभय सिंह चौटाला

नरवाना, संवाद सूत्र। परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार की शुरुआत बुधवार गांव उझाना से हुई। इस दौरान बेलरखां, मोहलखेड़ा, गुरथली, हथो, सींसर होते हुए ढाकल गांव पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने दूध पिलाकर अभय सिंह चौटाला का स्वागत किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा और जजपा सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। अबकी बार इनेलो की सरकार बनेगी। इनेलो की सरकार बनने पर सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सरपंचों पर लगाया अंकुश- चौटाला चौटाला ने कहा कि सरकार ने हरियाणा में भेदभाव की राजनीति की है, इनेलो की सरकार बनने पर उसका अंत होगा। मुख्यमंत्री ने यह वादा किया था कि चुनी हुई पंचायतों में सरपंचों को पहले से ज्यादा ग्रांट और अधिकार देंगे। इसकी बजाय सरपंचों पर अंकुश लगा दिया। सरकार ने सरपंचों की शक्तियां की समाप्त- चौटाला सरपंच जब ग्रांट मांगने के लिए चंडीगढ़ गए तो उनकी बात सुनने की बजाय लाठीचार्ज करवाया। चोर और बेईमान कह कर सरपंचों को अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि सरपंचों की जो थोड़ी बहुत शक्तियां बची थी, उन्हें भी सरकार ने समाप्त करने की साजिश रची है। जिसके तहत कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज नियम में संशोधन करने का फैसला लिया है। ये लोग पहे मौजूद इस फैसले के बाद पंचायतों में विधायकों की शक्तियां बढ़ जाएंगी। पंचायतें सरकारी ग्रांट अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकेंगी। इसके लिए मुख्यालय के आदेशानुसार काम करना पड़ेगा। इस अवसर पर उमेद लोहान, अंग्रेज नैन, प्रदीप खरल, जिला पार्षद पवन सुलहेड़ा, प्रदीप मोर, विजय खरल, छबीलदास उझाना, दलबीर जाखड़, सुनील नायक मौजूद रहे।

