जींद रियासत की रानी और पुत्रवधू समेत 5 पर फ्रॉड का केस, वकील ने 10 एकड़ जमीन दोबारा बेचने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, जींद। जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने व दो बार जमीन की रजिस्ट्री करवाने के प्रयास में जींद रियासत की रानी इंद्रजीत कौर, उनकी पुत्रवधु हरसिमरन कौर, नगर परिषद के सचिव सुमित दहिया, पटवारी नरेश चहल, गांव रामराय निवासी सुभाष ठेकेदार के खिलाफ शहर थाना पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में वकील अभिमन्यु चौधरी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जींद की रामबीर कॉलोनी निवासी व दिल्ली हाईकोर्ट में वकील अभिमन्यु चौधरी ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनकी अपोलो रोड पर करीब 10 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर उनका कब्जा भी है। कुछ लोगों ने भू-अभिलेख रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करके उनकी जमीन हड़पने का प्रयास किया है। चौधरी ने कहा कि उनके दादा बलदेव सिंह ने 1965 में 50 कनाल दो मरला का एक फार्म हाउस खरीदा था। अब यह प्रॉपर्टी उनकी तीसरी पीढ़ी के नाम आ चुकी है।

वेबसाइट पर चेक किया तो खसरा नंबर बदला इस समय इस जमीन के मालिक उसकी मां सुधा चौधरी व बड़े भाई अभिजीत सिंह हैं। चौधरी ने कहा कि जब उसने हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर अपनी जमीन की नौ प्रॉपर्टी आइडी और नक्शा चेक किया तो उनकी जमीन के खसरा नंबर 65/58 की जगह खसरा नंबर 65/13 अंकित किया गया।

वहीं उनकी जमीन को 50 कनाल दो मरला से घटाकर 18 कनाल 15 मरला कर दिया गया। इस दौरान जमीन की लोकेशन भी बदल दी गई। उनके परिवार का खसरा नंबर 65/58 घटाया गया, वहीं दूसरे खसरा नंबर (64/26/3/2) का क्षेत्रफल 79 कनाल 19 मरला से बढ़ाकर सीधे 115 कनाल 13 मरला कर दिया गया। अभिमन्यु चौधरी ने आरोप लगाए कि रिकॉर्ड से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है।