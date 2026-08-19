फतेहाबाद में 15 वर्षीय बच्ची से पिता ने की अश्लील हरकत, सौतेली मां पर भी लगा सहयोग करने का आरोप

जागरण संवाददाता, जींद। शहर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, सौतेली मां पर दर्ज किया गया है। उन पर आरोपित का सहयोग करने का आरोप है। घटना फतेहाबाद की है।

इसलिए शहर थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर फतेहाबाद पुलिस के पास भेज दी। पुलिस ने सीडब्ल्यूसी (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी) की रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अपने बयानों में 15 वर्षीय नाबालिग ने कहा कि उसकी मां की काफी समय पहले मौत हो गई थी। उसके पिता नसीब ने दूसरी शादी कर ली। उसका पिता फतेहाबाद में उसकी सौतेली मां के साथ रहता है। वह भी अपने पिता के पास फतेहाबाद चली गई थी।

उसके पिता ने उसके साथ अश्लील हरकत की। जब उसने अपनी सौतेली मां को यह बात बताई, तो उसने भी आरोपित का साथ दिया। इसके अलावा घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।